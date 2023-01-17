Tekirdağ'da şiddetli rüzgar çatı uçurdu
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde şiddetli rüzgar, bir garajın çatısını uçurdu.
Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde şiddetli rüzgar, bir garajın çatısını uçurdu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Hayrabolu ilçesinde aniden bastıran şiddetli rüzgar, Hayrabolu’da hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgardan dolayı, Cambazdere Mahallesi’ndeki bir evin yanında bulunan garajın çatısı uçtu. Olay sonucu şans eseri yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi.