Tekirdağ'da şiddetli sağanak yolları dereye çevirdi
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak yağış sonrası caddeler ve sokaklar adeta dereye döndü.
Kısa sürede etkisini artıran yağmur nedeniyle altyapı eksikliği su birikintilerine yol açtı. Bazı araçlar suların yükselmesi ve yolun dereye dönüşmesiyle birlikte yavaş ilerlerken, vatandaşlar da yağmurdan korunmak için bina altlarına sığındı.
Yağışın kent genelinde gece saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.