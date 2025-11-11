Tekirdağ'da şiddetli sağanak yolları dereye çevirdi

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak yağış sonrası caddeler ve sokaklar adeta dereye döndü.

Tekirdağ'da şiddetli sağanak yolları dereye çevirdi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak yağış sonrası caddeler ve sokaklar adeta dereye döndü.

Kısa sürede etkisini artıran yağmur nedeniyle altyapı eksikliği su birikintilerine yol açtı. Bazı araçlar suların yükselmesi ve yolun dereye dönüşmesiyle birlikte yavaş ilerlerken, vatandaşlar da yağmurdan korunmak için bina altlarına sığındı.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Yağışın kent genelinde gece saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.