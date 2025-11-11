Tekirdağ'da şiddetli yağış etkili oldu, vatandaşlar sığınacak yer aradı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan kuvvetli yağış uyarısının ardından Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde başlayan sağanak yağmur, kısa sürede etkisini artırarak hayatı olumsuz etkiledi.
İlçede aniden bastıran şiddetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, ıslanmamak için bina altlarına, otobüs duraklarına ve dükkan tentelerinin altına sığındı. Bazı araçlar şiddetli yağış nedeniyle ilerlemekte güçlük çekerken, trafik ekipleri olumsuzluk yaşanmaması için kent merkezinde tedbir aldı.
Meteoroloji yetkilileri, yağışların gece saatlerine kadar aralıklarla devam etmesinin beklendiğini belirterek vatandaşlara dikkatli olmaları uyarısında bulundu.