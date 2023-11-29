Tekirdağ'da şiddetli yağış: Sokaklar dere gibi aktı

Tekirdağ'da bir anda bastıran şiddetli yağış, sokakları dereye çevirdi.

Tekirdağ'da şiddetli yağış: Sokaklar dere gibi aktı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline
Proline

Tekirdağ’da bir anda bastıran şiddetli yağış, sokakları dereye çevirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Tekirdağ’da sabah saatlerinde sağanak yağış aniden bastırdı. Şiddetli yağış, Süleymanpaşa ilçesinin sokaklarını bir anda dereye dönüştürdü.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Mazgallar tıkandı

Dereye dönüşen sokaklar, sürücülere zor anlar yaşatırken, mazgallar çöplerle tıkandı. Şiddetli yağışa dışarıda bulunan vatandaşlar da hazırlıksız yakalandı. Şemsiyesini yanına alan vatandaşlar şiddetli yağışı görünce şemsiyesine açıp yoluna devam ederken, hazırlıksız dışarı çıkan vatandaşlar ise sığınacak yer aradı.