Tekirdağ'da şiddetli yağış: Sokaklar dere gibi aktı
Tekirdağ'da bir anda bastıran şiddetli yağış, sokakları dereye çevirdi.
Tekirdağ’da bir anda bastıran şiddetli yağış, sokakları dereye çevirdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Tekirdağ’da sabah saatlerinde sağanak yağış aniden bastırdı. Şiddetli yağış, Süleymanpaşa ilçesinin sokaklarını bir anda dereye dönüştürdü.
Mazgallar tıkandı
Dereye dönüşen sokaklar, sürücülere zor anlar yaşatırken, mazgallar çöplerle tıkandı. Şiddetli yağışa dışarıda bulunan vatandaşlar da hazırlıksız yakalandı. Şemsiyesini yanına alan vatandaşlar şiddetli yağışı görünce şemsiyesine açıp yoluna devam ederken, hazırlıksız dışarı çıkan vatandaşlar ise sığınacak yer aradı.