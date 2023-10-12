Tekirdağ'da sikke ve kılıç bulundu

Tekirdağ'da Jandarma ekipleri tarihi eser niteliği taşıyan sikke ve kılıç ele geçirdi.

Tekirdağ'da sikke ve kılıç bulundu
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Tekirdağ’da Jandarma ekipleri tarihi eser niteliği taşıyan sikke ve kılıç ele geçirdi.

Süleymanpaşa Kumbağ Mahallesi’nde Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca K.B. isimli şahsın yapılan üst aramasında, tarihi eser niteliği olan 24 adet sikke ve 1 adet kılıç ele geçirildi. Şüpheli K.B. ifadesinin alınmasından sonra serbest bırakıldı.

Çerkezköy Atatürk Mahallesi’nde de S.A. isimli şahsın yapılan üst aramasında poşet içerinde, 51 adet tarihi eser objeleri ele geçirildi. Olayla ilgili olarak şüpheli S.A. mevcutlu olarak Cumhuriyet savcılığına sevk edilecek.