Tekirdağ'da Sıla bebek davası ertelendi

Tekirdağ’da Sıla bebek davasında sanıklar ve tanıklar dinlenirken, mahkeme duruşmayı 5 Şubat 2025 tarihine erteledi.

Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşma yaklaşık 6 saat sürdü. Mahkeme heyeti, anne Bakiye Yeniçeri, sevgilisi Sanlı Ö., ve suça sürüklenmiş çocuklar K.A. ile G.K.’nin tutukluluk hallerinin devamına karar verirken, çocuklardan birinin babası olan Kani K.’yı ise adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

Sıla bebeğin hayatını kaybettiği olay sonrası başlatılan soruşturma kapsamında duruşma günü belirlenmişti. Duruşmaya anne ve çocukların SEGBİS aracılığıyla katıldığı, diğer sanıkların ise mahkeme salonunda hazır bulunduğu bildirildi. Duruşmada sanıkların önceki ifadelerinden uzaklaştıkları ve savunmalarını değiştirdikleri gözlemlendi.

Avukat Ahmet Berksoy’un açıklamaları

Duruşma sonrası Sıla bebeğin aile avukatı Ahmet Berksoy, şu açıklamayı yaptı:

"Sıla bebek dosyasında meydana gelen olaylar sonucunda ne yazık ki Sıla bebek hayatını kaybetti. Malkara Cumhuriyet Savcılığı ve Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde bugün duruşma günü belirlendi ve duruşmaya eşlik ettik. Suça sürüklenmiş çocuklar ve diğer sanıkların en ağır cezayı alması için hukuki süreci titizlikle yürütmekteyiz. Duruşmada annenin ilk ifadelerinden uzaklaştığını, çocuğun bezindeki kan lekesiyle ilgili önceki beyanlarını değiştirdiğini gözlemledik. Çocuğun bezinde herhangi bir kan izi olmadığını iddia etti ancak komşu çocuklarının eylemlerine bağlı ısırık izlerinin arttığını beyan etti. SEGBİS yöntemiyle ifade veren çocuklar, ilk ifadelerinden farklı şekilde suçlamaları reddettiler. Ancak adli tıp raporları, çocuğun anal bölgesinde DNA izlerine rastlandığını gösteriyor. Bu durum, davada tartışmaya yer bırakmıyor. Sanıklardan Kani K. ile duruşma arasında konuşma fırsatım oldu. Kendisi, ’Eğer oğlum suç işlemişse cezalandırılsın. Telefonunda gördüğüm bir durumu mahkemeye ibraz ettim,’ diyerek delil sundu."

İddianame detayları

Hazırlanan iddianamede anne Bakiye Yeniçeri’nin toplam 67 yıl, komşu Kani K.’nın 28 yıl 6 ay, sevgilisi Sanlı Ö.’nün ise “suçu bildirmeme” suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor. Suça sürüklenen çocuklardan G.K. için 66 yıl, K.A. için ise 48 yıl hapis cezası isteniyor. Duruşma, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 185’inci maddesi gereğince kapalı yapıldı.