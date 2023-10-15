Tekirdağ'da silah operasyonu
Tekirdağ'ın Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda silahlar ele geçirildi.
Tekirdağ’ın Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda silahlar ele geçirildi.
Kapaklı ilçesi Mimarsinan ^Mahallesi’nde icra edilen Önleyici Kolluk Devriyesi faaliyetinde bir şahsın üzerinde yapılan kaba üst aramasında 1 adet ruhsatsız kuru sıkı tabanca ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Şahsa 5 bin 252 TL idari para cezası uygulandı.
Çerkezköy ilçesinde yapılan Yol Emniyet ve Kontrol uygulamasında durdurulan araçta dışarıdan gözle yapılan kontrolünde gözle görülür vaziyette 1 adet av tüfeği, 1 adet yivsiz av tüfeği ve poşet içerisinde 27 adet çeşitli yivsiz av tüfeği fişeği tespit edildi. Olayda V.B. isimli şahıs hakkında idari yaptırım uygulandı.