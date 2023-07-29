Tekirdağ'da silah ve 255 mermi ele geçirildi
Tekirdağ'da jandarmanın düzenlediği operasyonda 3 ruhsatsız tabanca ile 2 tüfek ve 255 mermi ele geçirildi.
Tekirdağ’da jandarmanın düzenlediği operasyonda 3 ruhsatsız tabanca ile 2 tüfek ve 255 mermi ele geçirildi.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ruhsatsız tabanca bulunduran kişilere yönelik Kapaklı ve Hayrabolu ilçelerinde operasyon düzenledi.
Belirlenen otomobil ve evdeki aramalarda, 3 ruhsatsız tabanca, 2 tüfek, 55 tabanca mermisi ile 200 tüfek mermisi ele geçirildi.
Olayla ilgili yaklanan Y.A. ve O.V.’nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.