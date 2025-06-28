Tekirdağ'da silah ve tarihi eser operasyonları: 3 ayrı adrese eş zamanlı denetim

Tekirdağ’ın Çorlu, Süleymanpaşa ve Saray ilçelerinde düzenlenen 3 ayrı operasyonda ruhsatsız silahlar ve tarihi eser niteliğinde objeler ele geçirilirken, 3 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 23-24 Haziran 2025 tarihlerinde il genelinde kaçak silah ve tarihi eser bulundurulmasına yönelik yaptığı operasyonlarda önemli bulgulara ulaştı.

İlk operasyon 23 Haziran günü Çorlu ilçesi Seymen Mahallesi’nde gerçekleştirildi. Şüpheli O.C.B.’nin üzerinde yapılan aramada, 1 adet tabanca, 1 adet şarjör ve 5 adet fişek ele geçirildi.

İkinci operasyon ise 24 Haziran’da Süleymanpaşa ilçesi Yavuz Mahallesi’nde M.B.’nin ikametinde yapıldı. Evde yapılan aramada 10 adet yüzük, 8 adet tarihi obje, 23 adet sikke, 3 adet tarihi taş, 5 adet bakır arama çubuğu ve 1 adet kılıç ele geçirildi.

Aynı gün Saray ilçesi Bozoba Mahallesi’nde Ö.Ş.’nin kaba üst aramasında ise 1 adet tabanca ve şarjör ile birlikte 50 adet fişek bulundu.

Ele geçirilen silahlar ve tarihi eserler muhafaza altına alınırken, şüpheliler hakkında 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanun ile 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında adli işlemler başlatıldı.