Tekirdağ'da silah ve uyuşturucu ele geçirildi

Tekirdağ’ın 4 ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Süleymanpaşa Bahçelievler Mahallesi’nde A.Ç. isimli şahsın evinde yapılan aramada; 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet tabanca şarjörü ve 98 adet mermi ele geçirildi.

Çorlu ilçesi Muhittin Mahallesi’nde de F.S. isimli şahsın evinde yapılan aramada; 3 gram metamfetamin, 5 gam bonzai, 21 adet sentetik hap, 9 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 9 adet 7,65 mm çapında tabanca fişeği ve 1 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Evde bulunan E.S. ve İ.G. isimli şahısların üst aramalarında 5 gram eroin ve 1 adet bıçak ele geçirildi.

Malkara Ahievren Mahallesi’nde M.E.T. isimli şahsın aracında 10 gram esrar ve 5 gram metamfetamin ele geçirildi.

Saray Atatürk Mahallesi’nde ise A.P. isimli şahsın yapılan üst aramasında, 1 adet kurusıkı tabanca ve 4 adet fişek ele geçirildi. Şahsa 8 bin 322 TL idari para cezası uygulandı.

Bütün şüpheliler ile ilgili işlem başlatıldı.