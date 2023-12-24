Tekirdağ'da silah ve uyuşturucu operasyonu
Tekirdağ'da Jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda uyuşturucu ve silahlar ele geçirildi.
Tekirdağ’da Jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda uyuşturucu ve silahlar ele geçirildi.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Malkara Hereke ve Hacıevhat Mahallesi’nde H.Ç., S.T. isimli şahıslara ait 3 ayrı adreste icra edilen aramada, 2 gram metanfetamin, 6 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet ruhsatsız 9 mm çapında tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet 9 mm. tabanca fişeği, 3 adet cep telefonu, ele geçirildi. Şahıslar gözaltına alındı.
Kapaklı Pınarca Mahallesi’nde bir araçta ve M.Y. isimli şahsın üzerinde yapılan kontrolde, 2 gram bonzai, 1 gram eroin ele geçirildi. Şahıs ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.
Hayrabolu İlyas Mahallesi’nden T.B. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada, 1 adet tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet havalı tabanca, 3 adet şarjör, 1 adet komando bıçağı, 3 adet çakı, 12 adet kurusıkı tabanca mermisi, 1 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen işlemeli yüzük ele geçirildi.
Şahıs ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.