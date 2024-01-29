Tekirdağ'da silah ve uyuşturucu operasyonu

Tekirdağ’da jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Tekirdağ’da jandarma ekiplerince Kapaklı İlçe merkezinde uyuşturucu satıcısı olduğu öne sürülen bir şahsın adresinde arama yapıldı. Aramalarda 1 kilogram bonzai, 5 gram eroin ele geçirildi. Şüpheli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Malkara ilçesi Kavakceşme Mahallesinde ise bir şahsın evinde yapılan aramada 315 gram esrar, 1 gram metamfetamin ve 1950 adet uyuşturucu satışında kullanılan küçük siyah poşet ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.

Kapaklı ilçe merkezinde bir eğlence merkezinde ve eğlence merkezi sahibi şahsın evinde yapılan aramada 1105 adet uyuşturucu hap, 16 gram bonzai, 4 gram esrar, 1 adet tabanca ve suçtan elde edilen 2 bin 500 TL para ele geçirildi.

Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Mahallesinde iki adreste yapılan aramada 2 adet tabanca, 149 adet tabanca mermisi, 25 adet kalaşnikof mermisi ele geçirildi.

Olaylarla ilgili toplamda 4 şüpheli gözaltına alındı.