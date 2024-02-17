Tekirdağ'da silah ve uyuşturucu operasyonu
Tekirdağ'ın dört ilçesinde Jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda 4 kişi yakalandı.
Tekirdağ’ın dört ilçesinde Jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda 4 kişi yakalandı.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Süleymanpaşa Kayı Mahallesinde R.J. isimli yabancı uyruklu şahsın yapılan üst aramasında, 46 adet reçeteye tabi hap ile 8 adet extacy hap ele geçirildi.
Çerkezköy Gültepe Mahallesinde E.A. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada 3 adet 7.65 mm çapında ruhsatsız tabanca, 1 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca, 4 adet tabanca şarjör, 29 adet 7.65 mm çapında tabanca fişeği, 34 bin 850 TL suçtan elde edilen para, 1 adet Cep telefonu ele geçirildi.
Marmaraereğlisi Sultanköy Mahallesinde ise A.S. isimli şahsın kullandığı araçta yapılan arama sonucunda 48 gram metamfetamin, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, ele geçirildi.
Ergene Ulaş Mahallesinde H.Y. isimli şahsın yapılan kaba üst aramasında 2 gram esrar uyuşturucu maddesi ele geçirildi.