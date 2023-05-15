Tekirdağ'da silahlı yaralama: 2 yaralı

Tekirdağ'da kavgaya karışan bir şahsın ateş açması sonrası 2 kişi yaralandı.

Tekirdağ'da silahlı yaralama: 2 yaralı
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Tekirdağ’da kavgaya karışan bir şahsın ateş açması sonrası 2 kişi yaralandı.

Olay, Ergene ilçesi Sağlık Mahallesi Edirne 5. Sokak üzerinde meydana geldi. Arkadaş grubu arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma meydana geldi. Tartışmanın büyümesi üzerine kavga çıktı. Taraftarlardan biri silahına sarıldı. Silahla ateş açılması sonucu H.Z. ve kavgayı ayırmaya çalışan C.A. yaralandı.

Bacaklarına isabet eden kurşunla yaralanan H.Z. ile C.A., olay yerine gelen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.