Tekirdağ'da soğukta 'kart güncelleme' kuyruğu

Tekirdağ'da yüzlerce öğrenci, toplu taşıma kartlarının güncellenmesi için kart dolum merkezinin önünde soğuk ve yağmurlu havada uzun kuyruklar oluşturdu.

Tekirdağ'da soğukta 'kart güncelleme' kuyruğu
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Tekirdağ’da yüzlerce öğrenci, toplu taşıma kartlarının güncellenmesi için kart dolum merkezinin önünde soğuk ve yağmurlu havada uzun kuyruklar oluşturdu.

Süleymanpaşa ilçesinde öğrenciler, toplu taşıma kartlarını güncellemek üzere Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nin kart dolum merkezine geldi. Yoğunluk nedeniyle alanda uzun kuyruklar oluştu. Yaşanan kuyruk zaman zaman yola kadar uzarken, vatandaşlar soğuk ve yağışlı havada uzun süre sıra bekledi. Bazı vatandaşlar, basit bir uygulama ile çözümlenebilecek otobüse biniş kartının güncellemesi için insanların mağdur edildiğini belirterek tepki gösterdi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman