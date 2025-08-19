Tekirdağ'da sokak çetelerine darbe: 11 kişi tutuklandı
Tekirdağ'da sokak çeteleri ve torbacılara yönelik düzenlenen operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu madde, hap ve silah ele geçirilirken, 11 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 11-18 Ağustos 2025 tarihleri arasında uyuşturucuya yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 621,38 gram çeşitli uyuşturucu madde, 4 bin 313 adet uyuşturucu hap, 1 av tüfeği ve 3 tabanca ele geçirildi. Sokak çetelerine yönelik yürütülen çalışmalarda gözaltına alınan şüphelilerden 11’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.