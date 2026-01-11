Tekirdağ'da su baskınlarını önleme tedbirleri

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) ekipleri, kent genelinde etkili olan sağanak yağışlara karşı muhtemel su baskınlarını önlemek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından harekete geçen ekipler, özellikle su birikme riski bulunan alt geçitler, ana arterler ve mazgal noktalarında yoğun mesai yapıyor. Yağmur suyu hatları kontrol edilirken, tıkanan rögar kapakları açılıyor ve biriken suların tahliyesi sağlanıyor. Vatandaşlardan gelen ihbarlar da anlık olarak değerlendirilerek müdahale ediliyor.

Yetkililer, vatandaşların su taşkınlarına karşı dikkatli olmaları gerektiğini belirterek, muhtemel tıkanıklık ve su baskını durumlarında 185 numaralı TESKİ Çağrı Merkezi’ne bildirim yapılmasını istedi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer, sağanak yağışlara karşı tüm ekiplerin koordineli şekilde görev başında olduğunu belirterek, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için sahada yoğun bir çalışma yürütüldüğünü ifade etti. Yüceer, yağışların su kaynakları açısından önemine dikkat çekerken, suyun doğru yönetilmesinin temel öncelik olduğunu vurguladı.