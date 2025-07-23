Tekirdağ'da su krizi büyüyor: Gece yarısı toplanıp tepki gösterdiler

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde yazlıkçıların yoğun olduğu Dereağzı Mahallesi’nde vatandaşlar, gece yarısı Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) önünde toplanarak yaşanan su kesintilerine tepki gösterdi.

Dereağzı Mahallesi’ndeki TESKİ Marmaraereğlisi İçme Suyu Arıtma Tesisi önünde toplanan vatandaşlar, dört gündür su alamadıklarını belirterek duruma isyan etti. Su deposunun hemen yanında olmalarına rağmen 40’a yakın villaya su verilemediğini dile getiren mahalleli, yetkililerden çözüm beklediklerini söyledi. TESKİ’ye yaptıkları başvurulardan da sonuç alamadıklarını ifade eden bir vatandaş, "TESKİ’yi aradık, bize 20. sıradasınız dediler. Ama dört gündür burada yaşayan insanlar duş alamıyor, bulaşık yıkayamıyor, tuvalet ihtiyacını dahi karşılayamıyor. Yaz sıcağında susuz bırakıldık" dedi.

Mahallede birçok ailenin İstanbul’daki evlerine geri döndüğü aynı mahallede birkaç hafta önce de su sorunu olduğu ve devamında ise musluklardan birkaç gün yeşil su aktığı öğrenildi. Vatandaşlar, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve alt kurumu TESKİ’den acil çözüm beklediklerini ifade etti. Bir vatandaşın kamerasına yansıyan görüntülerde ise, milyonluk yazlıkların yer aldığı bölgedeki evlerin karanlık olduğu görülürken, "Hepsinin ışığı sönük çünkü hepsi susuzluktan İstanbul’a geri döndü" yorumu dikkat çekti.