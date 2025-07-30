Tekirdağ'da su krizi derinleşiyor: Vatandaşlar tanker ve çeşme önlerinde kuyrukta

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ve Marmaraereğlisi ilçelerinde susuzluk krizi büyüyor. Bazı mahallelere su verilmesine rağmen birçok bölgede vatandaşlar, hala su alabilmek için bidonlarla çeşme ve tanker önlerinde sıraya giriyor.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Kumbağ Mahallesi ve Marmaraereğlisi’ne bağlı Dereağzı Mahallesi’nde vatandaşlar yaklaşık bir aydır susuzlukla mücadele ediyor. Kentin bazı mahallelerine su verilmesine karşın söz konusu iki bölgede halk, hala tankerlerden ve sokak çeşmelerinden su almak için sıraya giriyor. Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde, vatandaşların uzun kuyruklarda bidonlarıyla beklediği görüldü. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer’e tepki gösteren vatandaşlar, sosyal medyada da "Su yok, sabır da kalmadı" şeklinde paylaşım yaptı.

Yazlıkçılar şehri terk ediyor

Öte yandan susuzluk nedeniyle sıkıntı yaşanan mahallelerde bazı sokaklarda patlayan borulardan boşa akan tonlarca su, görenleri hayrete düşürdü. Vatandaşlar bu görüntüler karşısında adeta isyan etti. Yaşanan su krizi nedeniyle birçok hanede temizlik, hijyen ve içme suyu ihtiyacı ciddi sorun haline gelirken, yetkililerden soruna kalıcı çözüm bulunması talep edildi. Su sorunu nedeniyle birçok yazlıkçının şehirden ayrıldığı ifade edilirken, sadece hafta sonu değil hafta içi de Tekirdağ’dan İstanbul yönüne trafikte yoğunluk olduğu gözlendi.