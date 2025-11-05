Tekirdağ'da su patlağı milli serveti caddeye akıttı: Tonlarca içme suyu heba oldu

Tekirdağ merkez Hükümet Caddesi üzerinde Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı tarihi binasına yaklaşık 50 metre mesafede yaşanan su patlağı sebebiyle tonlarca içme suyu boşa aktı.

Kentin en işlek noktalarından biri olan Hükümet Caddesi’nde, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’ne ait Tek Kafe’nin hemen yanında yer altından geçen şebeke hattında patlama meydana geldi. Yaklaşık 2 gündür devam eden kaldırım altındaki su patlağından caddeye akan içme suyu, göz göre göre boşa akıyor.

Duruma tepki gösteren vatandaşlar, özellikle kuraklık uyarılarının yapıldığı bu dönemde yaşanan su israfına anlam veremediklerini söyledi.

Vatandaşlar, suyla ilgili olan kurum Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nin alt kurumu Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (TESKİ) şehrin göbeğinde günlerce akan bu suyu onarmamasına tepki göstererek, yetkilileri göreve çağırdı.