Tekirdağ'da su seviyesi azalan gölette balık ölümleri meydana geldi

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesindeki Kırkkepenekli Göleti'nde su seviyesinin azalmasına bağlı çok sayıda balık telef oldu.

Yusuf Eker
Yusuf Eker
Son günlerde bölgede yaşanan kuraklık ve yüksek sıcaklıklar nedeniyle Kırkkepenekli Göleti’nin su miktarı azaldı. Su seviyesinin düşmesiyle oksijensiz kalan çok sayıda balık kıyıya vurdu. Gölette inceleme yapan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, balık ölümlerinin nedenini belirlemek için sudan numune alarak laboratuvara gönderdi.

