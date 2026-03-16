Tekirdağ'da şubat ayında 3 bin 269 konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu 2026 şubat ayı konut ve iş yeri satış istatistiklerinne göre Tekirdağ’da konut satışlarında ikinci el satışlar ilk el satışların önünde yer aldı. Şubat ayında gerçekleşen 3 bin 269 konut satışının 1 bin 348’i ilk el konut, 1 bin 921’i ise ikinci el konut olarak kayıtlara geçti.

Aynı dönemde Tekirdağ’da ipotekli konut satış sayısı 834 olurken, diğer satış türlerinde 2 bin 435 konut satışı gerçekleştirildi.

Kentte ayrıca şubat ayında toplam 271 iş yeri satışı yapıldı. Bu satışların 75’i ilk el iş yeri, 196’sı ise ikinci el iş yeri satışı olarak gerçekleşti. İpotekli iş yeri satış sayısı 7 olurken, diğer satış türlerinde 264 iş yeri satışı yapıldı.