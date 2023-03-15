Tekirdağ'da Şubat'ta bin 862 konut satıldı

Tekirdağ’da 2023 yılı Şubat ayında 1862 konut satılırken, bu veriler ile Tekirdağ en çok konut satışı gerçekleştirilen iller arasında 10. sırada yer aldı.

TÜİK verilerine göre Tekirdağ’da 2023 yılı Şubat ayında 1862 konut satıldı. Türkiye’deki toplam konut satışlarının yüzde 2,3’ü Tekirdağ’da gerçekleşerek en çok konut satışı gerçekleştirilen iller arasında 10. sırada yer aldı. Konut satışlarında İstanbul 14 bin 980 konut satışı ve yüzde 18,7 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u 8 bin 235 konut satışı ve yüzde 10,3 pay ile Ankara, 5 bin 31 konut satışı ve yüzde 6,3 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 16 konut ile Hakkari, 30 konut ile Ardahan ve 47 konut ile Tunceli oldu.

Tekirdağ’da ipotekli konut satışları sayısı 510 olarak gerçekleşti. Tekirdağ’da toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 27,4 ile 20. sırada yer aldı. Tekirdağ ili Türkiye’deki ipotekli konut satışlarındaki yüzde 2,9’luk payı ile 7. sırada yer aldı.

Tekirdağ’da diğer satış türleri sonucunda 1352 konut el değiştirdi. Tekirdağ’da toplam konut satışları içinde diğer satış türlerinin payı yüzde 72,6 olarak açıklanırken Tekirdağ diğer konut satış türlerinde Türkiye’deki konut satışlarından yüzde 2,2’lik pay alarak 11. sırada yer aldı