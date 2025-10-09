Tekirdağ'da sürücü çukurdan kaçarken başka çukura daldı: 'Çok kötüydü, çok korktuk'

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bir bulvardaki çukura dalan otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Olay, gece 02.00 sıralarında Alipaşa Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı’nda meydana geldi. Cumhuriyet Parkı istikametine seyreden Turgut Şen idaresindeki 34 FZE 267 plakalı otomobil, sürücüsünün fark edemediği yolda oluşan çukura daldı.

Olayda otomobilin ön ve arka lastiği patladı. Konuyla ilgili şikayetçi olacağını ifade eden otomobil sürücüsü Turgut Şen, "Burada sorumlu belediye mi? Bilmiyorum da geride bir çukur vardı oradan kaçayım düşmeyim dedim ama diğeri önüme çıkmış fark edemedim. Arabanın tekerleği düşünce direksiyonu zor toparladım ve kayarak metrelerce sürüklendik. Arabamın lastikleri patladı, gerekli şikayette bulunacağım" diye konuştu.

"Canımızı yerde bulmadık"

Sürücü Turgut Şen’in yanında bulunan arkadaşı da "Biz Yeniçiftlik’ten buraya geldik. Yol ortasında göremediğimiz çukura düştük. Buradan geçince arabayla yalpalayarak metrelerce kaymaya başladık. Az daha bariyerlere çarpacaktık. Çok kötü olaydı ve çok korktuk. Biz canımızı yerde bulmadık, sonuna kadar şikayetçiyiz" dedi.