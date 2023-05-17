Tekirdağ'da tahliye edilmek istenen depremzedeler yaşadıklarını anlattı: 'O an bizim için kıyametti'

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 11 ili etkisi altına alan depremin ardından yurdun dört bir yanında olduğu gibi Tekirdağ’a da gelen depremzedeler, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından kendilerine tebliğ edilen tahliye kararının ardından yaşadıklarını anlattı.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde yer alan bir konaklama tesisine yerleştirilen ve ardından tahliye kararı tebliğ edilerek kaldıkları yerden çıkartılmak istenen depremzedelerden açıklama geldi. Deprem anında yaşadıkları kabusun ardından ikinci bir felaketi tahliye kararı ile yaşadıklarını belirten depremzedeler, bu olayın sorumlularının siyasi tavırla hareket ettiklerini söyledi.

"AK Parti’nin oylarının yüksek olmasının ardından tahliye kararı alındı"

Depreme Kahramanmaraş’ta yakalanan ve ardından Tekirdağ’a yerleşen İsmail Güldağ, yaşanan olayın afet bölgesinde AK Parti’ye yüksek oranda oy çıkmasıyla bağlantılı olduğunu belirtti. Güldağ, bu zamana kadar kendilerine kimsenin ’tahliye olacaksınız’ demediğini, seçimden sonra AK Parti’nin oylarının yüksek olmasının ardından tahliye kararı alındığını söyleyerek, “Biz buraya geleli 3 ay oldu. 3 aydan beri bize kimse ’şu gün çıkacaksınız’ demedi. Seçimin olduğu gün oyu biz oraya kullanmadık. Oyu oraya kullanmayınca bize tebligat geldi, dediler ki ’buradan çıkacaksınız’. Bizi çıkartamazlar. Kendilerinin bizi çıkarmaya yetkisi yok. Biz burada mülteci miyiz? Bizi kimse çıkartamaz. Bize ne zaman hükümet gelip ’buradan çıkacaksınız’ derse, mal sahibi ’benim otelimi terk edeceksiniz’ derse biz de gereken yere müracaat ederiz. 3 aydan bu yana neden bir şey demediler? Mesele ’bizim oyumuz aşağıya düştü, diğeri yukarı çıktı’. Biri 35 alıyorsa öteki 50 aldı. Onlar 70 alıyorsa 60’a düştü, AK Parti yükseldi. Bizi belediyenin gönderme hakkı yok. Bizi bir tek devlet gönderir, bir de mal sahibi gönderir. Mal sahibi bize ’çıkın gidin’ derse, devlet bize bir yer gösterir” dedi.

"Seçime kadar hiç böyle bir şey yoktu, seçimden sonra böyle oldu"

Depremzedelerden Zehra Güldağ ise, depremi Kahramanmaraş’ta yaşadığını, 3 çocuğu ile birlikte enkazın altında kalmaktan son anda kurtulduğunu söyleyerek, yaşadıkları zorlukları anlamaları için yetkilileri empati kurmaya davet etti. Güldağ, tahliye kararının siyasi olduğuna dikkat çekerek, “Seçime kadar hiç böyle bir şey yoktu. Seçimden sonra böyle oldu. Gitme, kalma gibi bir durum yoktu, seçimden sonra böyle oldu. Seçimden sonra oldu bunlar. Biz insanız, bizi anlamaları gerek. Kendilerini bizim yerimize koymaları gerekiyor. Yapmasalardı daha iyiydi. Her şeyin hayırlısı olsun, rabbim kimseyi darda koymaz. O an deprem bizim için bir kıyametti. Ben üç çocuğum ile kendimi nasıl dışarıya attım, yaşamayan bilmez. Yaşamayan anlamaz. Rabbim kurtardı bizi o depremde. Biz kendimizi istediğimiz kadar anlatsak, biz böyleyiz desek bile karşıdaki insan bizleri anlamaz” ifadelerini kullandı.

"Seçimden hemen sonra bizi kovar gibi çıkış verdiler"

Deprem felaketinin ardından Gaziantep’ten Tekirdağ’a gelen Serpil Sürer ise, “Bize çıkış verdiler, kâğıt yapıştırdılar. Bilgimiz yoktu. Daha önce böyle bir sorun yoktu seçimden hemen sonra bizi kovar gibi çıkış verdiler. Oylar AK Parti’ye verildi diye direkt çıkış verdiler” diye konuştu.