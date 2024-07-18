Tekirdağ'da taklit terlik operasyonu

Tekirdağ'da polis ekiplerince bir işyerinde yapılan aramada ünlü markaların taklidi olan toplam 1382 çift terlik ele geçirildi.

Tekirdağ'da taklit terlik operasyonu
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
kolan
kolan
kolan
kolan

Tekirdağ’da polis ekiplerince bir işyerinde yapılan aramada ünlü markaların taklidi olan toplam 1382 çift terlik ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünce Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak yapılan iş yeri aramasında, Süleymanpaşa ilçesi Vatan Mahallesinde faaliyet gösteren bir işyerinde ünlü markaların taklidi olan toplam 1382 çift terlik ele geçirildi.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Ele geçirilen ürünlere arama kararına istinaden el konularak, işyeri sorumlusu M.T. isimli şahıs ve iş yeri sahibi M.D. isimli şahıs hakkında 6769 Sayılı kanuna muhalefet suçundan gerekli adli işlemler başlatıldı.