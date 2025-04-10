Tekirdağ'da tarihi eser olduğu değerlendirilen kıyafet ele geçirildi

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde jandarma ekiplerince bir araçta yapılan aramada, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen bir kıyafet ele geçirildi.

Tekirdağ'da tarihi eser olduğu değerlendirilen kıyafet ele geçirildi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde jandarma ekiplerince bir araçta yapılan aramada, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen bir kıyafet ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında, Malkara ilçesi Gazibey Mahallesi’nde ikamet eden Ö.T. ve T.T. isimli şahısların ellerinde tarihi eser niteliği taşıyan kıyafet bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçildi. Şahısların kullandığı araç durdurularak Kom Şube Müdürlüğü ve Malkara İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince arama yapıldı. Aramada, tarihi ve etnografik eser niteliği taşıdığı iddia edilen 1 adet kıyafet ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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