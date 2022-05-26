Tekirdağ'da tarihi eser operasyonu: 138 parça ele geçirildi

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 138 parça tarihi eser obje niteliğinde parça ele geçirildi.

PAYLAŞ
TAKİP ET Google News ile Takip Et
  • 26.05.2022 09:18
  • Güncelleme: 26.05.2022 09:29
Tekirdağ'da tarihi eser operasyonu: 138 parça ele geçirildi
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 138 parça tarihi eser obje niteliğinde parça ele geçirildi.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğünce tarihi eser kaçakçılığının önlenmesi ve deşifre edilmesine yönelik operasyon gerçekleştirildi. Süleymanpaşa ilçesinde 1 araçta yapılan aramada, 4 adet metal yüzük, 134 adet bronz sikke,

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko

olmak üzere tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen toplam 138 adet eser ele geçirildi.

Konuyla ilgili şüpheli 2 şahıs hakkında 2863 SKM suçundan yasal işleme başlatıldı.

İHA

SHA Editör
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Aksu 'İftira ve yalan siyaseti gittikçe derinlik kazanmaktadır'

Aksu ‘İftira ve yalan siyaseti gittikçe derinlik kazanmaktadır’

Park halindeki araç alev alev yandı

Park halindeki araç alev alev yandı

'Gelin, hukuksuzluğa karşı birlik olalım'

'Gelin, hukuksuzluğa karşı birlik olalım'

Kaymakam Toğan'dan 19 Mayıs mesajı

Kaymakam Toğan’dan 19 Mayıs mesajı

Silivri'de milli mücadelenin 103. yılı coşkuyla kutlandı

Silivri’de milli mücadelenin 103. yılı coşkuyla kutlandı

Hayvanseverlerden suç duyurusu

Hayvanseverlerden suç duyurusu

Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Çok Okunanlar
1
Altınkök 'Silivri'de artık 1 milyona ev bulamazsınız'

Altınkök ‘Silivri’de artık 1 milyona ev bulamazsınız’

2
Başkan Yılmaz '4 kişinin 150 liraya yemek yediği yerler olmaktan çıktı'

Başkan Yılmaz ‘4 kişinin 150 liraya yemek yediği yerler olmaktan çıktı’

3
Ahmet Hamoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Ahmet Hamoğlu son yolculuğuna uğurlandı

4
SGK, fatura ve reçete teslim süresini uzattı

SGK, fatura ve reçete teslim süresini uzattı

5
Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında iş birliği protokolü

Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında iş birliği protokolü

6
Celaliye'de cinayet gibi kaza

Celaliye’de cinayet gibi kaza

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Pusula denizanaları Silivri'de de görüldü

Pusula denizanaları Silivri’de de görüldü

Türkiye şehitlerini uğurluyor

Türkiye şehitlerini uğurluyor

DAHA FAZLA
'Köylüye ucuz su vermek neden zorunuza gidiyor?'

‘Köylüye ucuz su vermek neden zorunuza gidiyor?’

İstanbul'da öğrenci abonmanlarına yapılan zam geri alındı

İstanbul'da öğrenci abonmanlarına yapılan zam geri alındı

Celaliye'de cinayet gibi kaza

Celaliye’de cinayet gibi kaza

Emniyette rütbe terfileri açıklandı

Emniyette rütbe terfileri açıklandı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: 'Mültecilerin ülkelerine gönderilmesi gerektiğine inanıyorum'

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: “Mültecilerin ülkelerine gönderilmesi gerektiğine inanıyorum”