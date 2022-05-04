Tekirdağ'da tarihi eser operasyonu

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğünce tarihi eser kaçakçılığının önlenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Malkara ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada, 3 adet dedektör ve tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen toplam 42 adet materyal ele geçirildi.

Olaya ilişkin şüpheli 3 şahıs gözaltına alındı.