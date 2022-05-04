Tekirdağ'da tarihi eser operasyonu

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda durdurulan araçtan bazı materyaller ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

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  • 04.05.2022 14:41
  • Güncelleme: 04.05.2022 16:14
Tekirdağ'da tarihi eser operasyonu
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Modacepte
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğünce tarihi eser kaçakçılığının önlenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Malkara ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada, 3 adet dedektör ve tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen toplam 42 adet materyal ele geçirildi.

Olaya ilişkin şüpheli 3 şahıs gözaltına alındı.

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İHA

SHA Editör
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