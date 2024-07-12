Tekirdağ'da tarihi eser operasyonu

Tekirdağ'da 5 adet farklı şekil ve boyutlarda tarihi eser olduğu değerlendirilen sikke ele geçirildi.

Tekirdağ'da tarihi eser operasyonu
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
kolan
kolan
kolan
kolan

Tekirdağ’da 5 adet farklı şekil ve boyutlarda tarihi eser olduğu değerlendirilen sikke ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalarda; Malkara ilçesi Yörük Mahallesi’nde ikamet eden N.T. isimli şahsın evinde sikke ve objelerin bulundurduğunun tespiti üzerine, şahsın evinde arama yapıldı. Yapılan aramada 5 adet farklı şekil ve boyutlarda tarihi eser olduğu değerlendirilen sikke ele geçirildi.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Şüpheli, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.