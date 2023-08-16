Tekirdağ'da Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün çalışmaları değerlendirildi

Tekirdağ’da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün 2023 yılının başından Ağustos ayına kadar yaptığı çalışmalar değerlendirildi.

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü; 2023 yılının Ağustos ayına kadar yapılan gıda denetimleri, tarımın durumu ve su verimliliği gibi konuların ele alındığı toplantıya İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcıları, İlçe Tarım ve Orman Müdürleri’nin yanı sıra birim personeli ve idarecileri katıldı. Toplantıda, Tekirdağ ili genelinde 2023 yılı boyunca yapılan çalışmalar ele alınırken, Ağustos ayı boyunca gerçekleştirilecek çalışmalar da değerlendirildi.

Tekirdağ’da yaşanan kuraklık yüzünden yaşanan sorunlar ele alınarak su verimliliği seferberliği hakkında çözüm önerileri ele alındı. AKUP çalışmaları, uygulanacak idari para cezaları ve Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) çalışmaları hakkında değerlendirmelerin yapıldığı toplantıya başkanlık eden Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal, alınan kararların hayırlı olmasını dileyerek tüm personellere yapılacak çalışmalar çerçevesinde başarılar diledi.