Tekirdağ'da Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetleri Bilgilendirme Toplantısı yapıldı

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetleri Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi.

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü binasında düzenlenen toplantıda, tarım danışmanlarına; Bitkisel Üretim ve Bitki Koruma Ürünleri, Tarımsal Ürün Değerlendirme, Tarımsal Kuraklık ve Çiftlik Danışmanlık Sistemi Projesi konularındaki yeni gelişmeler ışığında bilgilendirme sunumları yapıldı.

Düzenlen toplantıda "Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik" çerçevesinde yetkilendirilmiş tarım danışmanı istihdam eden ziraat odaları, üretici örgütleri (birlik ve kooperatif) ve serbest tarım danışmanları tarafından yürütülmektedir. Tarımsal yayım ve danışmanlık alanında hizmet sunan tarım danışmanlarınca, çiftçilere teknik bilgi, yenilik ve gelişmeler aktarılmakta, bilgi ve becerilerinin artırılmasına yönelik eğitimler verildi. Ayrıca Bakanlık faaliyetleri, yürütülen çalışmalar ve yeni uygulamalar konusunda da bilgilendirmeler yapıldı.