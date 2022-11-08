Tekirdağ'da tehlikeli anlar

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde yaşanan olay, film sahnelerini aratmadı. O anlar, çevredeki güvenlik kamerasınca anbean görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, Muradiye Mahallesi Kaymakam Erol Okyay Caddesi’nde yapılan yol ve kaldırım çalışmalarının ardından zemine atılan kimyasal madde, bir esnafın tadilatı esnasında çalıştırılan spiral makinesinden çıkan kıvılcım nedeniyle alev aldı. Zemine boylu boyunca atılan kimyasal maddenin bir anda tutuşmasıyla alevler hızla yayılırken, o anlara şahitlik edenler ise korku dolu anlar yaşadı. Kapı önündeki esnaftan bazıları koşarak dükkanlarına kaçarken, şans eseri cadde üzerinde kimsenin bulunmaması muhtemel bir faciayı önledi.

Bazı vatandaşlar yolun yapımını üstlenen yüklenici firmanın ihmali olduğunu öne sürerken, bazı vatandaşlar ise kabahati spiral makinesini çalıştıranlara buldu.

Diğer taraftan, dehşet anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.