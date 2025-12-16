Tekirdağ'da tek boynuzlu karaca görüldü

Tekirdağ Ganos Dağları’nda kurulu fotokapanlar, nadir görülen tek boynuzlu bir karacayı doğal yaşam alanında görüntüledi. Bu durumun genetik bir farklılıktan ya da doğuştan gelen gelişimsel bir anomaliden kaynaklanmış olabileceğini değerlendiriyor. Karacanın sürüyle birlikte doğal davranışlarını sürdürmesi, hayati fonksiyonlarını etkileyecek bir sorunun bulunmadığına işaret ediyor.

Ganos Dağları’nın ormanlık alanlarında doğa gözlemi amacıyla yerleştirilen fotokapanlara yansıyan görüntülerde, diğer karacalarla birlikte besin arayan bir karacanın boynuz yapısının alışılmışın dışında olduğu dikkat çekti. Görüntülerde karacanın tek boynuzunun alın ortasından çıktığı görüldü.

Doğal yaşamın izlenmesi açısından önemli veriler sunan fotokapan görüntüleri, Ganos Dağları’nın biyolojik çeşitliliğini ve yaban hayatındaki sıra dışı örnekleri bir kez daha gözler önüne serdi.