Tekirdağ'da tekvando il temsilcisine silahlı saldırıyla ilgili 2 tutuklama

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde Tekvando İl Temsilcisi Semih Aybek’e düzenlenen silahlı saldırının faili ile saklanmasına yardım eden 2 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2’si tutuklandı.

Tekirdağ Tekvando İl Temsilcisi Semih Aybek, Çorlu ilçesi Şehit Teğmen Yavuzer Caddesi üzerinde kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısı sonucu bacağından yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınmıştı. Olay anı güvenlik kameralarına da yansırken, polis ekipleri kimliği tespit edilen şüpheli E.M.’yi (17) kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin saklanmasına yardım eden 2 kişi de polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.M. ve B.Ç. tutuklanırken, 1 kişi ise serbest bırakıldı.