Tekirdağ'da tepkiler büyüyor

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin misafir ettiği depremzede vatandaşları seçimden hemen sonrasında bulundukları otellerde tahliye kararına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, ‘özür dilemek’ yerine depremzedeleri ayağına çağırıp kedine teşekkür ettirdi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen asrın felaketi 2 büyük depremden sonra Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi de yaralarını sarmak amacıyla depremzedeleri Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesine bağlı tatil beldesi olarak bulunan Kumbağ Mahallesi’ndeki otellerde ağırlamıştı. O zamandan bu yana otellerde kalan depremzedeler, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından seçimlerden hemen sonra çıkarılma kararı alınması ülke gündeminde büyük tepkilere sebep oldu.

Verdikleri skandal kararın ardından gelen tepkiler üzerine geri adım atan Başkan Kadir Albayrak depremzedelerin kalış süresini uzatırken, Tekirdağ Valiliği olaya el atarak mağdur edilmeye çalışılan depremzedelere sahip çıktı.

Depremzedelerden 20’sini ayağına getirtip kendine teşekkür ettirdi

Skandal olayın Türkiye gündemine oturması üzerine Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Kumbağ Mahallesi’ne gidip depremzedelerden özür dilemek yerine, depremzedelerden 20’sini makamına getirtip kendine teşekkür ettirdi. Bazı depremzedeler ise duruma tepki göstererek, "Sadece Kadir Albayrak’ın buraya gelip özür dilemesini bekledik" dedi.

"Başkan ayağına çağıracağına buraya gelip bir özür dilemesini bekledim"

Depremzede vatandaşlardan Talip Erikçi yaptığı açıklamada, “Depremzede olarak geldik. 3 aydır buradayız. Olayları biliyorsunuz zaten. Üstüne yetmemiş gibi başkan depremzedeleri ayağına çağırmak istemiş. Aslında başkanın haberi yokmuş gibi yansıttılar. Ben öyle düşünmüyorum. Başkan ayağına çağıracağına buraya gelip bir özür dilemesini bekledim. Gelmedi başkan, 2-3 dakikalık bir video çekmiş. Teşekkür amaçlı gidildiğini söyleyip algı ve karalamaya depremzedelerimiz dur dedi. Giden insanların hepsi bilinçsizce gitti. Buradan tepki verecek insanlarda gitti. Fakat onlar hiç konuşturulmamış. Bizi de götürmek istediler biz gitmek istemedik" diye konuştu.

"Ayağına çağırınca depremzedelerin ona teşekkür etmiş gibi gösterildi"

Depremzede Erikçi, "Dün Vali Bey buradayken büyükşehirden gelen görevliler ilk önce müdahale etmediler. Onlar gittikten sonra başladılar. Buradan aileler başkan beyin ayağına götürülmüş. ‘Teşekkür amaçlı gelindi’ diye bir de sosyal medyadan paylaşılmış. Ne Tekirdağ halkı ne de Türkiye halkı vatandaşlarımız inanmasınlar. Tepkimiz halen aynıdır. Bu insanlar Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak’tan bir özür beklediler. Bunu yapmadı. Koltuğundan kalkıp gelmeyi bile tenezzül etmedi. Üstelik ayağına çağırmak istedi. Çağırınca da depremzedelerin ona teşekkür etmiş gibi gösterildi” ifadelerini kullandı.

"Başkan, götürülen insanlarla kapalı kapılar arkasında konuştu"

Depremzede vatandaşlardan Aysun Şan ise yaptığı açıklamada, “Çok şaşırdık yani, ikinci bir depremi yaşadık. Dün bir olaya daha maruz kaldık. Bizi yaka paça işte ‘Hadi herkes gitti. Bir siz kaldınız’ diye çekiştire çekiştire götürüldük. Götürüldük ve başkan, götürülen insanlarla kapalı kapılar arkasında konuştular. Yandaşlarıyla konuştular. Bizi de kendi yanlarına çekmeye çalıştılar. Ama biz buna alet olmadık, olmayacağız da” ifadelerine yer verdi.

Depremzedeler yaptıkları açıklamada, “Buradaki o kadar insan yalan mı söylüyor? Her şeyi geçtim, elimizde genel sekreterin imzalı belgesi var. Kemal Kılıçdaroğlu’ndan da açıklama bekliyoruz. Kendi partilerine kendileri de zarar veriyor. Kadir Başkan’ın yanında hiç mi aklıselim bir insan yoktu? İki hafta sonra seçim var. Git kullanma diyor. Atıyor beni, kullanma diyor” ifadelerini kullandı.