Tekirdağ'da tonlarca tütün ele geçirildi

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu Çerkezköy’ün Veliköy Mahallesi’nde R.Ö. isimli şahsın bandrolsüz tütün sevkiyatı yaptığı tespit edildi. Yapılan operasyon sonucunda toplamda piyasa değeri yaklaşık 5 milyon TL olan 7,5 ton bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, R.Ö.’nün kullandığı aracı durdurarak yaptığı aramada, 90 adet siyah çöp poşetine doldurulmuş halde bin 500 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütüne rastladı. Şahsa ait işletmeye düzenlenen baskında ise 6 bin kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Toplamda 7 bin 500 kilogram kıyılmış tütün ele geçirilirken, şüpheli şahıs R.Ö., ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. İfadesinin ardından R.Ö. serbest bırakıldı. Ele geçirilen tütünün piyasa değerinin 5 milyon TL olduğu bildirildi.