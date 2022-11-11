Tekirdağ'da trafik kazası: 1 yaralı

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde kontrolden çıkan aracın direğe çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Muratlı’nın Müsellim Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, yoğun sisli havada seyreden O.K. idaresindeki ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak direğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan sürücüye yoldan geçen diğer araç sürücüleri durarak yardım etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne sevk edildi. Araçta ise maddi hasar oluştu.

Tek taraflı yaralamalı trafik kazasına ilgili soruşturma başlatıldı.