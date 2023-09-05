Tekirdağ'da trafik kazası: 1 yaralı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Tekirdağ'da trafik kazası: 1 yaralı
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Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Muratlı’nın Yeşilsırt Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, M.E. idaresindeki üç tekerli moped araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada yaralanan sürücü olay yerine gelen ambulansla Tekirdağ Şehir Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Çakmak Yapı
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Çakmak Yapı

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.