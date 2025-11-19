Tekirdağ'da trafik kazası: 1 yaralı
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde ticari araç ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
İstiklal-Kurtpınar Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında, Aşağısevindikli Mahallesi istikametinden tahliye yoldan ana caddeye çıkmak isteyen hafif ticari araç ile Muratlı’dan Büyükkarıştıran yönüne seyir halindeki kamyon çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle panelvan sürücüsü Ferhat D. (50) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü, ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.