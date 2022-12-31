Tekirdağ'da trafik kazası: 2 yaralı

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşamüstü saat 17.30 sıralarında Muratlı çevreyolunun Kırkkepenekli Mahallesi kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, Volkan S. idaresindeki 32 ABU 578 plakalı otomobil, Adile A. yönetimindeki 06 BGL 345 plakalı otomobil ile kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araç sürücüleri Volkan S. ve Adile A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne sevk edildi. Emniyet Trafik ekipleri ise yolda trafik güvenliğini sağladı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.