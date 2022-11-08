Tekirdağ'da trafik kazası: 3 yaralı
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza Tekirdağ - İstanbul çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre F.K.’nin idaresindeki 53 AAY 111 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu refüje çarptıktan sonra şeride geçti. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazanın etkisiyle yaralanan sürücü ve otomobildeki 2 kişi hastaneye sevk edildi.
Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alarak, kazaya ilişkin soruşturma işlemleri başlattı.