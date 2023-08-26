Tekirdağ'da trafik kazası: 4 yaralı
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Kaza, Malkara-Keşan karayolu Kadıköy Mahallesi Kavşağı’nda meydana geldi. 59 JC 912 plakalı hafif ticari araç sürücüsü Birkan G., kontrolsüz bir şekilde yolun karşısından kavşağa giren 17 DD 045 plakalı araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil takla attı. Otomobilde bulunan Efe K. ve Ercan B. kaza yerine gelen ambulanslar ile Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hafif ticari araçta bulunan sürücü Birkan G. ile Neslihan G.’nin hastanede ayakta tedavisi yapıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.