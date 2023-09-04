Tekirdağ'da trafik kazası: 4 yaralı

Tekirdağ'da iki aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Tekirdağ'da trafik kazası: 4 yaralı
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Tekirdağ’da iki aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Çorlu ilçesi Çerkezköy yolu sapağında meydana geldi. Marmaracık Mahallesi istikametine seyreden A.G. idaresindeki otomobil ile aynı yönde seyreden G.A. idaresindeki otomobil, iddiaya göre, manevra yapan bir araç nedeniyle çarpıştı. İki araç çarpışırken, kazaya sebebiyet veren araç ise olay yerinden kaçtı.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

Kazada sürücü G.A. ve diğer araçta yolcu olarak bulunan E.B., M.K. ve F.B. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi’ne ve özel hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kazaya karışan araçların çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırılmasının ardından Ergene ve Çerkezköy istikametine trafik normal seyrine döndü.