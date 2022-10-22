Tekirdağ'da trafik kazası: Astsubay yaralandı

Çorlu ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü astsubay yaralandı.

Tekirdağ'da trafik kazası: Astsubay yaralandı
Editör
EditörEditör
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Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın

Çorlu ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü astsubay yaralandı.

Kaza, Salih Omurtak Caddesi eski Çorlu Devlet Hastanesi mevkiinde meydana geldi. Atatürk Meydanı istikametine seyrederken hatalı ’U’ dönüşü yapan O.T. idaresindeki otomobil ile karşı yönden gelen astsubay U.K.’nin kullandığı motosiklet çarpıştı.

Kazada yaralanan genç astsubay, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Astsubay U.K.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Tekirdağ'da trafik kazası: Astsubay yaralandı
Tekirdağ'da trafik kazası: Astsubay yaralandı