Tekirdağ'da tütün ve makaron ele geçirildi

Tekirdağ'da jandarma ekiplerince 1 kilo 700 gram tütün ve çok sayıda makaron ele geçirildi.

Tekirdağ'da tütün ve makaron ele geçirildi
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sina pırlanta
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Tekirdağ’da jandarma ekiplerince 1 kilo 700 gram tütün ve çok sayıda makaron ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Alay Komutanlığı ekipleri, Şarköy’de kaçak tütüne yönelik çalışmaları çerçevesinde İstiklal Mahallesi’nde bir iş yerinde bandrolsüz tütün ve tütün ürünleri satıldığı ihbarı üzerine adreste arama yaptı. Aramalarda; 1 kilo 700 gram kıyılmış tütün, 800 adet boş makaron ve 450 adet satışa hazır doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Olayla ilgili G.L., jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.