Tekirdağ'da tütün ve makaron operasyonu

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde tütün ve makaron operasyonu düzenlendi.

Tekirdağ'da tütün ve makaron operasyonu
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Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde tütün ve makaron operasyonu düzenlendi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesi ve deşifre edilmesine yönelik Çorlu ilçesinde 1 ikamet ve 1 iş yerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda; 800 adet doldurulmuş makaron, 370 paket sahte bandrollü sigara, 31 bin adet boş makaron, 48 adet farkı gramajlarda paketli tütün ve 9 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi.

Bu kapsamda 2 şahıs hakkında 5607 SKM suçundan yasal işlemlere başlatıldı.