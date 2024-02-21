Tekirdağ'da tütün ve makaron operasyonu

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde jandarma ekiplerince makaron ve tütün ele geçirildi.

Tekirdağ'da tütün ve makaron operasyonu
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Tekirdağ’ın Saray ilçesinde jandarma ekiplerince makaron ve tütün ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Saray ilçesi Bozoba Mahallesi’nde F.S. isimli şahsın evinde ve aracında arama yapıldı. Yapılan aramada; 2 adet sigara dolum makinesi, 650 adet boş makaron, 38 adet boş sigara kutusu, 56 adet doldurulmuş makaron, 271 adet kilitli poşet, 195 adet doldurulmuş paket ve 3 kilo 680 gram açık tütün ele geçirildi.

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Şahıslar hakkında işlem başlatıldı.