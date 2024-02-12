Tekirdağ'da üç koyun ağılı küle döndü

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde çıkan yangında 3 ağıl küle döndü.

Tekirdağ'da üç koyun ağılı küle döndü
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde çıkan yangında 3 ağıl küle döndü.

Yangın, Muratlı ilçesine bağlı Yeşilsırt Mahallesi Sarı İsmail mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre bir küçükbaş hayvan ağılında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, yakındaki iki ağıla da sıçradı. Üç ağılın kullanılamaz hale geldiği yangında, ağıl içerisinde bulunan muhtelif malzemeler de yandı.

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MDK
MDK

Muratlı Cumhuriyet Savcılığı’nca kundaklama ihtimaline karşı inceleme başlatıldı.