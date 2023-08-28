Tekirdağ'da üniversite kayıtları başladı

Tekirdağ Namık Kemal üniversitesinde üniversite kayıtları başladı.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinde öğrenci kayıt işlemleri başlarken, Rektör Prof. Dr. Mümin Şahin rektörlükte oluşturulan kayıt merkezinde üniversiteyi kazanan 3 öğrencinin kayıtlarını yaptı.

Geçtiğimiz günlerde ÖSYM tarafından açıklanan sonuçlara göre adayların Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi lisans ve önlisans programlarını tercih etme oranı Önlisansta yüzde 100, Lisansta yüzde 98,7 ile rekor doluluğa ulaştı.

Üniversiteyi tercih eden öğrenci sayısı önlisans 1. öğretimde 3 bin 671, önlisans 2. öğretimde 388 ve önlisans toplamda 4 bin 59 olurken, lisans 1. öğretimde yerleşen sayısı 2 bin 456, lisans 2. öğretimde 194 ve Lisans Toplam Yerleşende 2 bin 650 kişi oldu. Önlisans ve lisans ile üniversiteye toplam yerleşen öğrenci sayısı ise 6 bin 709 olarak açıklandı.

8 Fakültede yüzde 100 doluluk oranı görülürken, Ziraat Fakültesi’nde yüzde 97 ve Çorlu Mühendislik Fakültesinde yüzde 90 doluluk gerçekleşti. Meslek Yüksekokullarının tamamı ise kontenjan doluluk oranında yüzde 100’e ulaştı.

Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Mümin Şahin, gazetecilere bugün itibarıyla kayıtların başladığını ifade ederek öğrencilere ödüllü bir üniversiteye geldiklerini söyledi.